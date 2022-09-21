22 сентября в Курской области ожидаются туман и дожди

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Осень в Курской области не радует погодой. Так, по прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе с девяти вечера 21 сентября до этого же времени 22 сентября будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточной четверти ночью два-семь метров в секунду, днем – 6 -11.

Температура ночью составит три - восемь градусов тепла. Днем – 11-16.

В ГУ МЧС России по Курской области рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане.

- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - говорят спасатели.