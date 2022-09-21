Общая стоимость ремонта - три с половиной миллиона рублей
Фото: Архив "КП"
В Советском районе Курской области ремонтируют Центр досуга и кино «Восток». В здании заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электроснабжения, а также потолок в зрительном зале.
Рабочие уже демонтировали системы отопления и потолков в зрительном зале. В ближайшее время приступят к замене системы электроснабжения.
Работы проходят благодаря программе «Народный бюджет». Общая стоимость ремонта составляет порядка трех с половиной миллионов рублей.
Ремонтные работы продлятся до конца ноября.
Добавим, центр «Восток» является единственным кинотеатром в Советсокм районе, здесь также размещаются различные клубные формирования по интересам и молодежное объединение.