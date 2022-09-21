Общая стоимость ремонта - три с половиной миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Советском районе Курской области ремонтируют Центр досуга и кино «Восток». В здании заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электроснабжения, а также потолок в зрительном зале.

Рабочие уже демонтировали системы отопления и потолков в зрительном зале. В ближайшее время приступят к замене системы электроснабжения.

Работы проходят благодаря программе «Народный бюджет». Общая стоимость ремонта составляет порядка трех с половиной миллионов рублей.

Ремонтные работы продлятся до конца ноября.

Добавим, центр «Восток» является единственным кинотеатром в Советсокм районе, здесь также размещаются различные клубные формирования по интересам и молодежное объединение.