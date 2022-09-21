25 сентября в Курской области пройдет крестный ход с иконой «Знамение»

Божественная литургия начнется в семь утра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области 25 сентября пройдет традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Как рассказывают в областной администрации, после богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни святыню крестным ходом доставят в деревню Жерновец. Затем паломники автотранспортом доберутся до Знаменского собора в Курске.

Торжественный молебен совершат на площади перед собором.

В 07:00 начнется божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь. В 10:30-12:00 – Крестный ход из монастыря Коренная пустынь в местечке Свобода к церкви села Тазово. В 12:30-13:20 крестный ход выдвинется из села Тазово в деревню Жерновец, а затем доберется до Курска. В 15:00-15:20 произойдет Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной на площади перед Знаменским собором.

Для проведения крестного хода предпримут все необходимы меры безопасности.