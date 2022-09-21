21 сентября в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 21 сентября, ремонт запланирован на семи улицах.
На Нижней Луговой выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На улицах 3-я и 4-я Кавказские, Сосновской ремонтируют технологические колодцы и меняют люки. На Менделеева установят перильные ограждения. На улице 1-й Строительной будут монтировать остановочный павильон, а на Почтовой – ремонтировать тротуары.
В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.