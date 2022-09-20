Курский «Сокол» стартовал в розыгрыше НМХЛ-2022/23 с разгромного домашнего поражения

21 сентября команды проведут повторный поединок в Курске.

Сегодня, 20 сентября, в курском спорткомплексе «Арена» местный «Сокол» провел стартовый матч нового розыгрыша НМХЛ с саратовским «Соколом». Уже к исходу четвертой минуты гости вели с перевесом в две шайбы. С интервалом в 40 секунд хозяев огорчили Александр Масленников и Клим Морозов. Но еще до первого периода «Сокол» отыгрался – сначала Богдан Кусков, а потом Владимир Авсеенок выправили ситуацию (2:2).

На этом чудесное спасение завершилось. Оставшиеся два периода прошли под диктовку саратовского клуба. Усилиями Никиты Виноградова, Ивана Краснова, Максима Сизова, Никиты Червонцева и Рената Адеева «Кристалл» добился крупной выездной победы – 7:2.

Завтра, 21 сентября, команды проведут повторный поединок в Курске. Начало игры в 18:30.