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Общество20 сентября 2022 14:36

В ДТП погиб уроженец Курской области актер и режиссер Сергей Пускепалис

Авария произошла в Ярославской области
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сергею Пускепалису было 56 лет

Сергею Пускепалису было 56 лет

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 сентября, случилось страшное ДТП в Ярославской области. В результате аварии погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Трагической новостью поделились в областной администрации.

Автомобиль «Ford Transit», в котором ехал актер, на трассе М-8 вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Сергей и водитель микроавтобуса погибли, водитель грузового автомобиля получил ранения.

Сергей Пускепалис родился в Касторенском районе Курской области. Детство провел на Чукотке, потом в Железноводске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Саратов, где окончил театральное училище. После службы на флоте поступил в ГИТИС. Работал во многих театрах, в кино начал сниматься в 2003 году.

В 1999 году Сергей Пускепалис был удостоен звания заслуженного артиста России.

Актеру и режиссеру было 56 лет.