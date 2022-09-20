В Курчатовском районе Курской области начали ремонт дороги

В Курской области продолжают приводить в порядок региональные дороги Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курчатовском районе начали ремонтировать дорогу, которая проходит через село Дроняево. Протяженность участка – более 1,1 километра.

Сейчас, как рассказывают в региональном комитете транспорта и дорог, специалисты заканчивают устройство основания трассы из песчано-щебеночной смеси. Затем начнут укладывать новое асфальтобетонное покрытие. В конце ремонтных работ планируют восстановить геометрические параметры обочин.

Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Также продолжают ремонтировать семикилометровый участок дороги от улицы Карла Маркса до улицы Дубровинского в Курске.

Уже приступили к устройству верхнего слоя покрытия, затем обустроят обочины, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Ремонт планируют завершить до конца сентября.