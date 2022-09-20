Курян приглашают на фестиваль народной куклы

Гостей ждет дефиле народных костюмов и танцевальный баттл национальностей Фото: Архив "КП"

В Курске пройдет финальный этап Международного конкурса-фестиваля народной куклы «Doll festival: культурный код в национальной кукле». Мероприятие пройдет с 23 по 25 сентября.

Гости фестиваля увидят дефиле народных костюмов и танцевальный баттл национальностей с исполнением традиционной карагодной пляски Курской области «Тимоня». Также курян ждет дегустация блюд кухни народов России, различные творческие пространства и фотозоны в русском стиле.

24 сентября в парке Железнодорожников около областного Дворца культуры будет работать выставка-продажа изделий конкурсантов. Тут также пройдут мастер-классы по созданию народных кукол.

В областной администрации добавляют, в память о Международном конкурсе-фестивале высадят аллею Дружбы.