Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 13:22

Курян приглашают на фестиваль народной куклы

Мероприятие пройдет с 23 по 25 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Гостей ждет дефиле народных костюмов и танцевальный баттл национальностей

Гостей ждет дефиле народных костюмов и танцевальный баттл национальностей

Фото: Архив "КП"

В Курске пройдет финальный этап Международного конкурса-фестиваля народной куклы «Doll festival: культурный код в национальной кукле». Мероприятие пройдет с 23 по 25 сентября.

Гости фестиваля увидят дефиле народных костюмов и танцевальный баттл национальностей с исполнением традиционной карагодной пляски Курской области «Тимоня». Также курян ждет дегустация блюд кухни народов России, различные творческие пространства и фотозоны в русском стиле.

24 сентября в парке Железнодорожников около областного Дворца культуры будет работать выставка-продажа изделий конкурсантов. Тут также пройдут мастер-классы по созданию народных кукол.

В областной администрации добавляют, в память о Международном конкурсе-фестивале высадят аллею Дружбы.