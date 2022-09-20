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Здоровье20 сентября 2022 12:51

Вторую партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19 полностью распределили по медучреждениям Курской области

В прививочные пункты поступило 54 тысячи автомайзеров
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области продолжается вакцинация от COVID-19

В Курской области продолжается вакцинация от COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса. Недавно в регион поступило 54 тысячи насадок для назальной вакцинации «Спутником V». В областной администрации сообщают, что эту партию уже полностью распределили по медицинским учреждениям.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН». Там же можно сделать прививку от гриппа, обе вакцины можно применять одновременно. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, в Курской области одной из первых в стране для вакцинации от коронавируса стали использовать атомайзеры (насадки для назального применения). Из первых 12 тысяч насадок израсходовано почти 11 тысяч.