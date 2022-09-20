27 сентября для курян проведут экскурсию на троллейбусе

Куряне узнают много нового об улицах родного города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 сентября в России отмечают День туризма. В честь этого праздника Туристско-информационный центр Курской области совместно с комитетом транспорта и автомобильных дорог проведет для курян экскурсию на троллейбусе.

Жители города и области узнают много нового об улицах Курска, его культурно-исторических центрах и традициях. В конце прогулки пройдет праздничная викторина, победители смогут получить памятные призы о Курской области.

Троллейбус отправится от Знаменского собора в 11:00. Количество мест ограничено. Предварительно записаться можно по телефону +7 (4712) 52-02-04 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.