Под Курском в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист

Столкнулись легковушка и мотоцикл Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 19 сентября примерно в 22:10 на 46 километре автодороги «Обоянь – Солнцево - Мантурово» автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого был 19-летний водитель, столкнулся с мотоциклом «Восход 3М», под управлением 17-летнего водителя, который по встречной полосе.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 19 сентября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске примерно в 05:55. По предварительным данным, рядом с домом №37«А» по улице Кавказской 60-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбил 52-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.