22 сентября в Центральном округе Курска отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 21:00 Фото: Архив "КП"

22 сентября в Курске будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления по улице Карла Маркса. Из-за этого Центральный округ временно останется без газа.

Так, с 9:00 до 21:00 газоснабжение ограничат по следующим улицам:

Карла Маркса, 72/1 - 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 - 71/47;

Гвардейская, 32 - 42;

Светлая,

1-й и 2-й Светлый проезды,

Светлый проезд,

Светлый переулок,

Спортивная,

Олимпийская,

Смородиновая,

Фестивальная,

Братская,

Боголюбская,

Глинская,

Княжеская,

Ильинская,

Никольская,

Стретенская,

Курский Арбат,

Новая Первомайская, 1-а.

Запрещено пользоваться газовыми приборами в указанное время.

Справки по телефону: 39-99-61.