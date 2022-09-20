22 сентября в Центральном округе Курска отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 21:00
Фото: Архив "КП"
22 сентября в Курске будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления по улице Карла Маркса. Из-за этого Центральный округ временно останется без газа.
Так, с 9:00 до 21:00 газоснабжение ограничат по следующим улицам:
Карла Маркса, 72/1 - 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 - 71/47;
Гвардейская, 32 - 42;
Светлая,
1-й и 2-й Светлый проезды,
Светлый проезд,
Светлый переулок,
Спортивная,
Олимпийская,
Смородиновая,
Фестивальная,
Братская,
Боголюбская,
Глинская,
Княжеская,
Ильинская,
Никольская,
Стретенская,
Курский Арбат,
Новая Первомайская, 1-а.
Запрещено пользоваться газовыми приборами в указанное время.
Справки по телефону: 39-99-61.