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Общество20 сентября 2022 10:47

В Курске из Первомайского парка убрали колесо обозрения

Чиновники сказали, что аттракцион стоял на особо охраняемой территории
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Колесо обозрения было одной из "визитных карточек" города

Колесо обозрения было одной из "визитных карточек" города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как отметили в городском комитете по управлению имуществом, аттракцион является частной собственностью. Он размещен на земельном участке, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения.

- После окончания действия договора аренды, собственник аттракциона с заявлением о заключении нового в установленном порядке в комитет по управлению имуществом не обращался. Аттракционы в Первомайском парке эксплуатируются уже больше 20 лет, их необходимо обновлять, - сказали в мэрии.

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства отмечают, что проектом планировки, разрабатываемом Курскгражданпроектом, на территории парка Боева дача может появиться зона с современными аттракционами.

- Первомайский парк, как главный центральный парк города, после разработки концепции и документации по его реконструкции, будет иметь иные досуговые локации для курян, в том числе детские, - добавили чиновники.