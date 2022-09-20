В Курске из Первомайского парка убрали колесо обозрения

Колесо обозрения было одной из "визитных карточек" города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как отметили в городском комитете по управлению имуществом, аттракцион является частной собственностью. Он размещен на земельном участке, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения.

- После окончания действия договора аренды, собственник аттракциона с заявлением о заключении нового в установленном порядке в комитет по управлению имуществом не обращался. Аттракционы в Первомайском парке эксплуатируются уже больше 20 лет, их необходимо обновлять, - сказали в мэрии.

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства отмечают, что проектом планировки, разрабатываемом Курскгражданпроектом, на территории парка Боева дача может появиться зона с современными аттракционами.

- Первомайский парк, как главный центральный парк города, после разработки концепции и документации по его реконструкции, будет иметь иные досуговые локации для курян, в том числе детские, - добавили чиновники.