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Деловой Курск20 сентября 2022 9:43

24 сентября в Курске пройдет осенняя ярмарка

Торговля развернется на шести площадках
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне смогут сделать запасы на зиму

Куряне смогут сделать запасы на зиму

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первая в этом году осенняя ярмарка состоится 24 сентября, в субботу. Торговля развернется на шести привычных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и улице Менделеева перед кинотеатром «Родина». На время проведения торговли движение транспорта на этих участках будет перекрыто.

Жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников. Продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования.

Вторая, заключительная, ярмарка запланирована на 22 октября. Ярмарки будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности