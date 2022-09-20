24 сентября в Курске пройдет осенняя ярмарка

Куряне смогут сделать запасы на зиму Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первая в этом году осенняя ярмарка состоится 24 сентября, в субботу. Торговля развернется на шести привычных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и улице Менделеева перед кинотеатром «Родина». На время проведения торговли движение транспорта на этих участках будет перекрыто.

Жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников. Продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования.

Вторая, заключительная, ярмарка запланирована на 22 октября. Ярмарки будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности