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Деловой Курск20 сентября 2022 7:58

Курский аэропорт будет закрыт до 28 сентября

Росавиация продлила режим ограничения полетов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Все полеты из местного аэропорта отменены

Все полеты из местного аэропорта отменены

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Аэропорты будут закрыты до 28 сентября.

Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. В качестве альтернативы Росавиация советует пользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

В августе правительство выделило 2,5 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов юга и центра страны.