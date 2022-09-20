Курский аэропорт будет закрыт до 28 сентября

Все полеты из местного аэропорта отменены Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Аэропорты будут закрыты до 28 сентября.

Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. В качестве альтернативы Росавиация советует пользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

В августе правительство выделило 2,5 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов юга и центра страны.