За сутки ковид подтвердится у 577 курян

Ситуация с заражениями остается сложной Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 20 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 137 133 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 577 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 389 человек, на ИВЛ – 16 (13 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.