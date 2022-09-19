Ураган сильно повредил здание курской ЦРБ

Разрушительный ураган обрушился на Курскую область 18 сентября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ураган, который вчера, 18 сентября, обрушился на Курскую область, повредил много зданий. В том числе и Курскую центральную районную больницу. Губернатор Роман Старовойт рассказывает, что пострадали пищеблок, рентген-отделение и поликлиника. Также повреждена крыша. Подрядчик ждет материал и приступает к ремонту. Сейчас здание работает на резервных источниках энергии, восстановить электроснабжение планируют после 19:00.

Сильный ветер в целом оставил серьезные повреждения в Льговском районе и Льгове. Пострадал частный сектор. В одном из сельсоветов повреждены 220 домов, нет газа и электричества.

Специалисты планируют возобновить подачу воды и газа к 19:00, свет в домах появится к 12:00 завтрашнего дня.

Глава региона делится, что сейчас внимательно осматривают пострадавшие дворы, считают нужное количество материалов.

- Уже везем шифер для восстановления крыш, всего понадобится 22 тысячи листов. Помощь в стройработах окажут специалисты из Курска, Курчатова и Железногорска: завтра к работе приступят около 200 человек, - сказал губернатор.

Роман Старовойт добавил, что жителям разрушенных домов при необходимости предоставят временное жилье. Для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления.