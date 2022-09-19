В Курске студентов автотехнического колледжа выселяют из пострадавшего от урагана общежития

Сильный ветер вырывал с корнем деревья Фото: Архив "КП"

18 сентября на Курскую область обрушилось настоящее стихийное бедствие. Шквалистый ветер и ливень с грозой принесли много бед. Так, в результате урагана погибли два человека, без света остались 152 населенных пункта.

Основной удар пришелся на здание автотехнического колледжа и общежития.

- Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем, - делится губернатор Курской области Роман Старовойт. – Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав.

Последствия природной стихии устраняют до сих пор. Пострадавшие районы глава региона посетил лично. У себя в соцсетях он рассказал, что на Волокно в некоторых домах ураганом выбило стекла, разрушена кровля. Повреждено больше 20 автомобилей.

- Восстановление потребует много сил и времени: проведем экспертизу и предоставим все необходимое. Обязательно всем поможем, выделим стройматериалы и компенсируем стоимость имущества из резервного фонда. С ночи на месте работают специалисты. Ведется расчистка территории. Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть. По данным вопросам прошу обращаться в администрацию Сеймского округа, - заявил губернатор.