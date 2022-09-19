Старший лейтенант из Курской области погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Военнослужащий погиб в Херсонской области Фото: материалы пресс-служб

Очередную трагическую новость сообщили в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк. Старшего лейтенанта танковых войск Михаила Мацнева не стало во время выполнения боевой задачи в Херсонской области.

Михаил Мацнев – выпускник Фатежской средней школы №1. Он успешно окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. В 2020 году занял первое место по России в конкурсе по полевой выучке среди командиров танковых рот. За высокий уровень подготовки и военное мастерство ему досрочно было присвоено звание старший лейтенант.

Михаил погиб 16 сентября. В ноябре ему бы исполнилось 26 лет.