24-летний курянин зарезал двух человек

В настоящее время молодой человек задержан Фото: Архив "КП"

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек.

Как рассказывают в региональном СУ СК, вечером 18 сентября пьяный молодой человек был в доме на улице Сироткина поселка Марьино Рыльского района. Там из-за личной неприязни он поссорился с двумя своими знакомыми. В ходе ссоры курянин несколько раз ударил ножом двух мужчин 26-ти и 28-ми лет.

От полученных ранений молодые люди скончались. Убийца скрылся с места преступления. Однако стражам порядка удалось раскрыть убийство в короткий срок.

В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.