Под Курском столкнулись автобус и ВАЗ, один человек погиб

Пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 16 сентября примерно в 20:25, на втором километре автодороги №41 автомобиль «ВАЗ», под управлением 45-летнего водителя, столкнулся со встречным автобусом «ВОЛГОБАС», за рулем которого был 33-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил ранения и был доставлен в больницу. 46-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Всего с 16 по 18 сентября в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 16 сентября примерно в 11:50. По предварительным данным, на седьмом километре автодороги «Курск-Борисоглебск - поселок Кшенский граница с Липецкой областью», 60-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.