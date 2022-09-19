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Общество19 сентября 2022 11:13

В Курской области отменили День варенья

Праздник должен был состояться 24 сентября в Красниково
Кристина ГОРБАТЕНКО
Все сладости, которыми планировали угощать на мероприятии, отправят российским военным

Все сладости, которыми планировали угощать на мероприятии, отправят российским военным

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

День варенья в Курской области не состоится. Мероприятие должно было пройти 24 сентября у водяной мельницы в Красниково. Однако у себя в соцсетях губернатор Роман Старовойт сообщил, что праздник пришлось отменить.

Все варенье, мед, пряники и прочие сладости, которыми планировали угощать на мероприятии, отправят российским военным.

- Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа и все силы бросим для ее достижения, - заявил глава региона. – Мы на постоянной основе поддерживаем наших военнослужащих. За счет добровольных пожертвований приобретаем спецснаряжение, высокотехнологичные оптические устройства и электронику, в том числе, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения.