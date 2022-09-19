Курских КВНщиков покажут на Первом канале

Фестиваль детских команд КВН проходил в Анапе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился XI Международный фестиваль детских команд КВН, который проходил в Анапе. В нем приняло участие 146 команд из России, Беларуси, Казахстана, Донецкой народной республики. Курскую область представляли две команды Школьной лиги КВН «Старт»: «12 месяцев» (школа № 12 Курска) и школьная сборная команда КВН Курской области «Антоновка».

«Антоновка» прошла два отборочных тура и попала в число участников гала-концерта лучших детских команд КВН. Кроме того, по итогам Международного фестиваля школьная сборная команда приглашена в сезон телепроекта «Детский КВН», который будет показан на Первом канале. Съемки начнутся уже этой осенью в Москве в ММЦ «Планета КВН».

Школьная лига КВН «Старт» и сборная команда «Антоновка» являются проектами Центра реализации детских и молодежных программ «Юниор-Старт» и городского молодежного центра «Гелиос», рассказали в мэрии.