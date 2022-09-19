В курских школах стартовали проверочные работы

Обязательными являются проверочные работы по русскому языку и математике Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 сентября во всех школах страны стартуют всероссийские проверочные работы для обучающихся пятых – девятых классов.

Как рассказали в комитете образования города, в испытаниях примут участие около 20 тысяч школьников из 63 образовательных организаций Курска.

Обязательными являются проверочные работы по русскому языку и математике. Также все пятиклассники проверят свои знания по окружающему миру, школьники шестых классов — по биологии и истории, восьмых классов— по иностранному языку.

Ученики седьмых – девятых классов пройдут испытания еще по двум предметам на основе случайного выбора: в седьмых классах это могут быть работы по истории, биологии, географии и обществознанию, в восьмых классах к этим предметам добавляется физика, а в девятых — химия.

В шестых классах работы по истории и биологии можно выполнить в компьютерной форме, такой же формат доступен для истории, биологии, географии и обществознания в седьмых –девятых классах.

Проводить всероссийские проверочные работы школы могут в любой день с 19 сентября по 24 октября. Обучающиеся, которые прошли испытания весной, в начале наступившего учебного года их выполнять не будут.