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Здоровье19 сентября 2022 8:15

За сутки ковид подтвердится у 567 курян

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 19 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 136 556 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 567 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 381 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии на сегодняшний день скончались 2507 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.