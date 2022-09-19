В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 19 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 136 556 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 567 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 381 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии на сегодняшний день скончались 2507 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.