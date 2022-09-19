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Происшествия19 сентября 2022 6:31

19 сентября в Курской области продолжатся сильные порывы ветра

Курянам советуют соблюдать правила безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам советуют держаться подальше от деревьев

Курянам советуют держаться подальше от деревьев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области после воскресного урагана сохраняется прогноз неблагоприятных погодных явлений. Сильный ветер может доходить до 17-22 м/с. Возможны грозы. Старайтесь держаться подальше от сухих деревьев. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

Как ранее сообщала КП, воскресный ураган принес жертвы. Под упавшим деревом обнаружен погибший. ЧП произошло в Курске.

- Подробности будут уточнены позже, - сообщили в мэрии города.

Также погиб 18-летний парень в общежитии колледжа.