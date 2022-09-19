19 сентября в Курской области продолжатся сильные порывы ветра

Курянам советуют держаться подальше от деревьев Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области после воскресного урагана сохраняется прогноз неблагоприятных погодных явлений. Сильный ветер может доходить до 17-22 м/с. Возможны грозы. Старайтесь держаться подальше от сухих деревьев. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

Как ранее сообщала КП, воскресный ураган принес жертвы. Под упавшим деревом обнаружен погибший. ЧП произошло в Курске.

- Подробности будут уточнены позже, - сообщили в мэрии города.

Также погиб 18-летний парень в общежитии колледжа.