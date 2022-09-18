Курский «Авангард» разгромил столичный «Строгино»

Куряне одолели "Строгино" впервые с октября 2020 года. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 18 сентября, в вынесенном матче 21-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал на своем поле московский «Строгино». После непростой победы над обнинским «Квантом» (2:1) наши парни отвели душу.

По разу в каждом из таймов соперника огорчил лучший бомбардир турнира Михаил Земсков (на 7-й и 54-й минутах). Между его точными ударами отличился Владислав Игнатенко (32-я). Итог встречи – 3:0 в пользу курского клуба. Таким образом, беспроигрышная серия «Авангарда» достигла 18-ти матчей (+14=4, с учетом Кубка страны).

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 27 очков. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (20). Теперь 22 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома с липецким «Металлургом» (пятое место, 18 очков) в рамках 12 тура.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него стало десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Ренат Васиченко из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по семь).