В боях под Изюмом погиб 45-летний курянин

Фото: администрация Курской области.

Наш земляк 45-летний Владимир Ярочкин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области. Он скончался в боях под Изюмом 7 сентября.

Владимир родился в 1977 году в Московской области. А жил в поселке Медвенка. У мужчины остались жена и двое детей.

Ранее стало известно о гибели 40-летнего Александра Стукалова из Курского района. Его не стало 26 августа. Мужчина умер при выполнении боевых задач - в бою за село Богородичное в ДНР. А 22 августа погиб уроженец села Александровка Кореневского района Артем Дегтярев. Молодой человек с 2022 года служил по контакту в звании рядового.