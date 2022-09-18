Курское «Динамо» добилось рекордной победы в рамках Кубка губернатора

Сегодня, 18 сентября, "Динамо" поспорит за трофей со столичным МБА. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Вчера, 17 сентября, в Курске прошли матчи второго игрового Кубок губернатора по баскетболу среди женских команд. В курском дерби – в противостоянии основного состава «Динамо» и молодежки - победу праздновали более опытные спортсменки. Причем, подопечные Тибо Пети выиграли с рекордным перевесом в рамках текущего турнира. Днем ранее столичный МБА одолел «Фарм» с разницей в 51 очко (86:35), но «Динамо» выиграло еще крупнее – 99:46 (+53). Сразу семь игроков «Динамо» набрали десять+ очков. Это Наталья Анойкина (19), Елизавета Шабанова (17), Анна Буровая (12), Мария Родионова, Яна Эльберг (по 11), Дарья Гончарова, Олеся Сафонова (по 10).

В другом матче дня столичный МБА одолел «Спарту энд К» из Видного (74:72).

Сегодня, 18 сентября, в 14:00 «Фарм» померится силами с подмосковным клубом, а титул в 17:00 разыграют «Динамо» и МБА.