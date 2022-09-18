У 571 жителя Курской области нашли коронавирус за минувшие сутки

За сутки в Курской области выявили коронавирус у 571 человека. Такими данными поделился оперштаб в воскресенье, 18 сентября. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 135 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 352 пациента, на ИВЛ – 16 (12 – инвазивная, четыре – неинвазивная).

По актуальной информации, на сегодняшний день скончались 2 507 человек. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали.