Курян предупреждают о сильном ветре. По прогнозу синоптиков, до 21 часа 18 сентября в регионе будет облачно. Днем ожидаются умеренные дожди. Местами грозы, в отдельных районах град. Ветер восточной четверти с переходом на южный 8-13 м/с, иногда порывы могут доходить до 15-19 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 16-21° тепла.

Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты ГУ МЧС по Курской области просят соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».