В Курске в «Чистых играх» приняли участие 70 команд

Командный турнир прошел в урочище Крутой Лог Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 17 сентября, в урочище Крутой Лог в формате экоквестов прошли соревнования «Чистые игры». Это командный турнир, в котором участники собирали мусор на скорость, искали артефакты, решали экологические загадки. За свои труды они получали баллы, а за результатами соревнований и своим рейтингом куряне могли следить онлайн в специальном приложении.

В городской администрации говорят, всего за Кубок чистоты боролись 70 команд. Теперь у них есть возможность представить наш регион на всероссийских соревнованиях.

Добавим, мусор, который подлежит переработке, организаторы отправят на мусороперерабатывающие заводы, остальное – на захоронение на специальном полигоне.