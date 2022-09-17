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Общество17 сентября 2022 13:25

В Курске в «Чистых играх» приняли участие 70 команд

Соревнования состоялись 17 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Командный турнир прошел в урочище Крутой Лог

Командный турнир прошел в урочище Крутой Лог

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 17 сентября, в урочище Крутой Лог в формате экоквестов прошли соревнования «Чистые игры». Это командный турнир, в котором участники собирали мусор на скорость, искали артефакты, решали экологические загадки. За свои труды они получали баллы, а за результатами соревнований и своим рейтингом куряне могли следить онлайн в специальном приложении.

В городской администрации говорят, всего за Кубок чистоты боролись 70 команд. Теперь у них есть возможность представить наш регион на всероссийских соревнованиях.

Добавим, мусор, который подлежит переработке, организаторы отправят на мусороперерабатывающие заводы, остальное – на захоронение на специальном полигоне.