В Курске покажут "Головлевы. Маменька" Нижнетагильского драмтеатра

Ирина Цветкова исполняет в пьесе роль Маменьки Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала, что в Курске проходят гастроли "Нижнетагильского драмтеатра имени Мамина-Сибиряка.

17 сентября на сцене Курского драматического театра покажут постановку по мотивам произведений Михаила Салтыкова-Щедрина "Головлевы. Маменька". В центре - бизнес-леди времен отмены крепостного права. Играет ее Ирина Цветкова.

По признанию актрисы, это одна из сложнейших ролей в моей карьере — Маменька. Ирина проживает на сцене жизнь героини от юной девушки до глубокой старухи, и проживает очень убедительно.

- Я играю одну из сложнейших, но и самых интереснейших ролей в постановке. Это спектакль о семейных ценностях и о том, что важно любить своих детей, а также о том, как не превратить из-за денег свою жизнь в то, во что превратила главная героиня. Этот спектакль попал в лонг-лист «Золотой маски» за прекрасную работу художников. Я думаю, что вы получите удовольствие и от декораций, и от света, и от сюжета.

Кстати, именно из-за этого спектакля и из-за спектакля «Кошкин дом» гастролеры вынуждены были привезти с собой очень много световой аппаратуры.