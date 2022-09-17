Курское «Динамо» разгромило на своей площадке подмосковную «Спарту энд К»

10+ очков набрали сразу пять наших баскетболисток. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Вчера, 16 сентября, в Курске стартовал Кубок губернатора Курской области по баскетболу среди женских команд. В первый игровой день курское «Динамо» с перевесом в 33 очка разделалось со «Спартой энд К» из Видного – 87:54. Особенно ударно наши девушки провели первую четверть (28:13). 10+ очков набрали сразу пять наших баскетболисток - Анна Буровая (13), Наталья Анойкина (12 + семь подборов), Елизавета Шабанова, Евгения Фролкина и Александра Штанько (по 10).

В другом матче «Динамо-Фарм» с треском провалился в противостоянии со столичным МБА. В четвертой четверти московские девушки просто уничтожили соперниц – 24:0, итог матча – 86:35.

Сегодня, 17 сентября, в 14:00 МБА сыграет со «Спартой энд К», а в 17:00 состоится динамовское дерби. Завершится турнир завтра, 18 сентября, когда в 14:00 «Фарм» померится силами с гостями из Видного, а титул в 17:00 разыграют «Динамо» и МБА.