В Курской области снижается число заражений коронавирусом за сутки

Летальных случаев нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 17 сентября, в Курской области коронавирусом заразились еще 575 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 135 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 331 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в Курске продолжается вакцинация от коронавируса. В областной центр поступило 54 тысячи насадок для назальной вакцины. Такой способ вакцинации менее болезненный и более быстрый. Десять тысяч насадок передали городской больнице № 1.

Пройти вакцинацию куряне могут также и в ТРЦ «МегаГРИНН». Там прививочный центр работает на втором этаже с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 18:00.