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Происшествия17 сентября 2022 7:30

В Курске горел жилой дом

В результате пожара никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар произошел на улице Сумской

Пожар произошел на улице Сумской

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 17 сентября в 07:02. Горел жилой дом на улице Сумской.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба и электрические сети.

Прибыв на место пожара в 07:04, огнеборцы начали тушить возгорание. Локализовали его в 07:08, справиться с огнем удалось в 07:11. Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники.

В региональном МЧС говорят, что в результате пожара огонь повредил комнату на площади три квадратных метра. Пострадавших нет.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».