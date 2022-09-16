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Спорт16 сентября 2022 17:53

Ксения Тицкая из Курской области стала второй на всероссийских соревнованиях по фехтованию

В финале она уступила Стефании Часовниковой из Подмосковья
Алексей СЕРГУНИН
Ксения Тицкая (слева). Фото с сайта fcpsr.ru.

Ксения Тицкая (слева). Фото с сайта fcpsr.ru.

В Казани разыграны первые комплекты наград всероссийского турнира «Золотая осень», в котором принимают участие юные фехтовальщики 2008 года рождения и младше. В личном первенстве среди рапиристок серебро завоевала курянка Ксения Тицкая. В финале она уступила Стефании Часовниковой из Подмосковья (4:12). Третьими финишировали Елена Комарова (Москва) и Полина Чечик (Санкт-Петербург).

Как сообщалось ранее, курянка Дарья Харланова выиграла «Кубок губернатора Ростовской области» по теннису.

Тем временем, глава Курской области Роман Старовойт пообещал поддержку волейбольному клубу «ЮЗГУ-Атом», а курский «Авангард» вышел в 1/32 Кубка России по футболу.