Курянка Дарья Харланова выиграла «Кубок губернатора Ростовской области» по теннису

Дарья Харланова (слева) и Маргарита Тошкова. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Дарья Харланова из Курской области в Ростове выиграла золотую медаль всероссийского турнира по большому теннису "Кубок губернатора Ростовской области" категории 1А (взрослые). Девушка стала лучшей в парном разряде с Маргаритой Тошковой из Таганрога.

Напомним, что в первой декаде сентября Даша триумфально выступила на турнире "Олимпийские надежды России" в Казани. Она стала первой в миксте вместе с Даниилом Овчаренко из Санкт-Петербурга и в парном разряде с москвичкой Дарьей Бочковой.

Как сообщалось ранее, глава Курской области Старовойт пообещал поддержку волейбольному клубу «ЮЗГУ-Атом».

Тем временем, курский «Авангард» вышел в 1/32 Кубка России по футболу. Победный мяч в ворота «волков» провел Набатов.