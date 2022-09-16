30-летний курянин зарезал знакомого

Мужчина скончался на месте Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном СУ СК, в ночь с 24 на 25 июня пьяный 30-летний курянин был в доме на улице Октябрьской села Заолешенка Суджанского района. Там из-за личной неприязни он один раз ударил ножом в бедро своего 44-летнего знакомого. После этого мужчина скрылся с места преступления.

От полученных травм раненый мужчина скончался на месте.

Информации о 30-летнем курянине на момент возбуждения уголовного дела не было. Однако стражам порядка удалось раскрыть преступление в короткий срок.

Суджанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование этого уголовного дела. В настоящее время его материалы направлены в суд для рассмотрения.