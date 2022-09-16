В Курске заменят все выездные стелы

Новые стелы будут содержать элементы айдентики города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Благоустройство Курска продолжается. Первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин сообщил, что в скором времени демонтируют все выездные стелы. Объекты устарели, утратили свои прежний вид и не подлежат восстановлению. Однако на их месте появятся новые стелы. Они будут идентичными и с элементами айдентики города.

Также Николай Цыбин отметил, что в настоящий момент демонтируют въездную стелу на «Волокно».

— Объект был установлен в советские годы. Со временем его вид стал неэстетичным и признан аварийным. Решено его убрать, — сказал Николай Алексеевич.