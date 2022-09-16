Почти 150 учителей из приграничных районов Курской области перешли на удаленную работу

В приграничных районах региона 16 школ и семь филиалов перешли на дистанционное обучение Фото: Архив "КП"

В Курской области с апреля 2022 года введен «желтый» уровень террористической опасности. В связи с этим в приграничных районах региона 16 школ и семь филиалов с 1 сентября перешли на дистанционное обучение.

По закону об образовании в этом случае учителя должны вести уроки из школы. Однако региональный комитет образования и науки в начале сентября направил в районные администрации рекомендации о переводе педагогов на удаленную работу для их безопасности.

И вот, как сообщают в областной администрации, на сегодня почти 150 учителей приняли решение работать из дома. С каждым из них администрация школы заключила дополнительное соглашение.

В случае возникновения вопросов, учителя школ приграничных районов могут обращаться в комитет образования и науки Курской области по телефону 70-05-93.