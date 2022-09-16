В августе в Курской области произошел 451 пожар

В регионе уменьшилось число пожаров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ГУ МЧС России по Курской области подвели итоги работы за август. Сообщается, что количество пожаров снизилось, уменьшилось и число пострадавших в огне людей. Пожарными было спасено шесть человек.

Так, в августе в регионе произошел 451 пожар, погибли три человека, двое получили травмы.

- Все пожары с трагическим итогом были зарегистрированы в ночное время, - говорят в региональном МЧС.

Также тушили возгорания и подразделения добровольной пожарной охраны. Они приняли участие в ликвидации 180 пожаров, это 40 % от общего количества.

На контроле спасателей остается уборочная кампания. С сотрудниками сельхозугодий продолжают проводить профилактические инструктажи, контролируют наличие на полях приспособленной для тушения техники.