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Происшествия16 сентября 2022 8:51

В августе в Курской области произошел 451 пожар

Погибли три человека
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе уменьшилось число пожаров

В регионе уменьшилось число пожаров

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ГУ МЧС России по Курской области подвели итоги работы за август. Сообщается, что количество пожаров снизилось, уменьшилось и число пострадавших в огне людей. Пожарными было спасено шесть человек.

Так, в августе в регионе произошел 451 пожар, погибли три человека, двое получили травмы.

- Все пожары с трагическим итогом были зарегистрированы в ночное время, - говорят в региональном МЧС.

Также тушили возгорания и подразделения добровольной пожарной охраны. Они приняли участие в ликвидации 180 пожаров, это 40 % от общего количества.

На контроле спасателей остается уборочная кампания. С сотрудниками сельхозугодий продолжают проводить профилактические инструктажи, контролируют наличие на полях приспособленной для тушения техники.