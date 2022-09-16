В Курской области легковушка сбила мужчину

В результате ДТП пешеход получил ранения Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, ДТП случилось 15 сентября примерно в 14:30 на улице Ленина в поселке Иванино, Курчатовского района. 60-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», ехал со стороны Льгова в сторону Курчатова и сбил 38-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Добавим, в эти выходные, 17 и 18 сентября, Курская Госавтоинспекция проведет целевые профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость. Проверки пройдут как на территории Курска, так и в районах области. Подобные мероприятия Госавтоинспекция проводит регулярно.