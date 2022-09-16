В Курской области за сутки коронавирусом заболели 583 человека

В регионе растет количество заболеваний ковид за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снова растет количество заражений коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 16 сентября, в регионе COVID-19 заболели еще 583 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 134 843 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 321 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

У себя в соцсетях губернатор Курской области призывает курян вакцинироваться от коронавируса.

- Эта неделя дает сдержанный оптимизм для прогнозов по заболеваемости коронавирусом в Курской области. Радует, что не так много тяжелых случаев. Вакцинируйтесь, соблюдайте санитарные правила и будьте здоровы, - говорит глава региона.