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Здоровье16 сентября 2022 6:58

В Курской области за сутки коронавирусом заболели 583 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 321 пациент
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе растет количество заболеваний ковид за сутки

В регионе растет количество заболеваний ковид за сутки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снова растет количество заражений коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 16 сентября, в регионе COVID-19 заболели еще 583 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 134 843 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 321 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

У себя в соцсетях губернатор Курской области призывает курян вакцинироваться от коронавируса.

- Эта неделя дает сдержанный оптимизм для прогнозов по заболеваемости коронавирусом в Курской области. Радует, что не так много тяжелых случаев. Вакцинируйтесь, соблюдайте санитарные правила и будьте здоровы, - говорит глава региона.