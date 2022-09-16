В курской поликлинике №6 продолжается капитальный ремонт

В поликлинике появится новое оборудование Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается капитальный ремонт в поликлинике №6. Работы проходят в рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения.

В здании меняют систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику. В областной администрации сообщают, что уже полностью заметили оконные блоки. На эти цели из федерального бюджета выделили 191 миллион рублей.

Сейчас в поликлинике отделывают рентген-кабинет. Для удобства пациентов он будет находиться на первом этаже. Помимо этого, утепляют и облицовывают фасад здания, работают над отделкой внутренних помещений, монтируют вентиляционную систему.

После основных ремонтных работ в поликлинике появится новое оборудование – рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ и стоматологические установки.

Во время ремонта в поликлинике продолжают принимать пациентов. Работы проходят в одной половине здания, а медики работают в другой и в помещениях городской больницы №6.