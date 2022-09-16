16 сентября куряне могут стать донорами костного мозга

Сдать кровь можно будет с 10:00 до 13:00 Фото: Архив "КП"

Областная станция переливания крови приглашает курян сдать анализ крови для внесения в единый российский федеральный регистр доноров костного мозга.

Стать донором стволовых клеток может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. В областной администрации говорят, для того, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга нужно сдать четыре миллилитра крови и заполнить анкету, образец которой отправят в банк стволовых клеток. С момента вступления в регистр до появления подходящего пациента может пройти несколько лет.

Сдать кровь можно будет 16 сентября с 10:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Добавим, процедура сдачи стволовых клеток очень похожа на обычную сдачу крови и безболезненна.