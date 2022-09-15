В Курск поступило 54 тысячи насадок для назальной вакцины от коронавируса

Десять тысяч насадок передали городской больнице № 1 Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается вакцинация от коронавируса. В областной центр поступило 54 тысячи насадок для назальной вакцины. Такой способ вакцинации менее болезненный и более быстрый.

В городской администрации сообщают, что десять тысяч насадок передали городской больнице № 1.

— Данного количества нам хватит на месяц, - говорит главный врач больницы Ольга Тутова. – Промежуток составляет 21 день. Изменилась форма введения, но не состав вакцины.

Пройти вакцинацию куряне могут также и в ТРЦ «МегаГРИНН». Там прививочный центр работает на втором этаже с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 18:00.