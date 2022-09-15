Курские школьники стали лауреатами Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»

Конференция проходит с 2014 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

9 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла торжественная церемония награждения финалистов IX Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Участие в ней приняли и наши земляки.

Курскую область представляли ученики городского детского технопарка «Кванториум» и лицея №6 имени М.А. Булатова: Иван Ефременко, Владислав Касторной, Иван Сазонов, Николай Сазонов, Глеб Гребенщиков, Иван Николаев, Георгий Теплов.

Ребята представили работы в номинациях «Технологии здоровья», «ИТ и образование», «Транспортные технологии будущего», а также виртуальный видеотур в панорамах 360 по квант-музею в номинации «Волонтерские и социальные проекты».

Куряне получили дипломы лауреатов всероссийской конференции.

Добавим, конференция в Госдуме РФ проходит с 2014 года и ежегодно собирает на своей площадке более 400 лучших изобретательских и научно-технических проектов школьников.