17 сентября в Курске пройдет «Кросс нации»

Торжественное открытие произойдет в 11:30 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

17 сентября – Всероссийский день бега. Специально к этому событию традиционно во всех регионах страны приурочен «Кросс нации». Курск – не исключение.

Один из главных беговых стартов года состоится на улице Парк Солянка на футбольном поле детского оздоровительного лагеря имени Володи Дубинина. Торжественное открытие произойдет в 11:30, а первый старт – в 12:00.

В городской администрации сообщают, что стать участником кросса может любой желающий без возрастных ограничений. Самые маленькие спортсмены пробегут один километр, а взрослые — 12 километров.

До 16 сентября на северной трибуне стадиона «Трудовые резервы» с 10:00 до 17:00 будет работать комиссия по допуску. В день старта также можно будет пройти регистрацию на месте проведения соревнований с 9:30 до 11:00.