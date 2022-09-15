Куряне соберут 200 тонн макулатуры на создание фильма «Редкий вид»

В фильме снялись курские школьники Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

29 и 30 августа в Курске прошли съемки фильма «Редкий вид». По сюжету девушка ухаживает за ветераном Курской битвы, записывает его воспоминания, как он, будучи десятилетним мальчиком, отважно помогал партизанам.

В фильме снялись не профессиональные актеры, а курские школьники. Теперь на создание фильма необходимо собрать средства.

- Специально для этого авторы разработали акцию «Киноэкология»: дети каждого региона, в котором снимается картина, собирают макулатуру и тем самым выступают сопродюсерами, - рассказали в областной администрации.

Так, Курской области нужно будет собрать 200 тонн макулатуры, чтобы фильм увидел свет и стал доступен всем школьникам России.